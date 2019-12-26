Звезда «Мстителей» хочет сделать длительный перерыв в карьере

36-летний австрийский актер Крис Хемсфорт, получивший большую популярность благодаря фильмам "Тор" и "Мстители", решил сделать перерыв в карьере. Об этом сообщает издание Joinfo.

Этот год выдался для актера весьма успешным, ведь он снялся в завершительной части "Мстителей", которая собрала в мировом прокате около 3 млрд долларов, а также в фильме "Люды в черном. Интернэшнл", сборы которой превысили 250 млн долларов. А в следующем году у него запланированы съемки еще в двух фильмах, кстати, Крис вернется к роли Тора в новой супергеройской киноленте.

Исходя из своего плотного графика, актер решил сделать на 7-8 месяцев перерыв и провести время со своей семьей в Австралии. Хемсфорт признался, что устал от чрезмерного внимания к себе, поэтому хочет спокойствия и тишины.

Напомним, что у звезды "Мстителей" трое детей – дочь Индия и сыновья-близнецы Тристан и Саша, поэтому актер хочет посвятить им больше своего времени.

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