Могилу российского рэпера Децла нашли подожженной

Могила российского исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, была подожжена. Об этом сообщила мать певца, которая пришла на кладбище. Видео с места инцидента опубликовал телеграмм-канал Mash.

Известно, что российский рэпер похоронен в Москве на Пятницком кладбище. Когда мать пришла на могилу к сыну, то обнаружила обугленный крест и сожженное ограждение. Предполагается, что пожар на месте захоронения случился на католическое Рождество, 25 декабря. После увиденного, мать Кирилла Толмацкого обратилась к администрации кладбища и началось разбирательство.

Предполагается, что пожар возник из-за горящих свеч, которые к могиле кумира 2000-х годов приносят поклонницы. В администрации назвали этот инцидент простой случайностью.

Издание сообщает, что завтра семья исполнителя займется восстановлением его места захоронения.

Напомним, что рэпер Децла не стало 3 февраля 2019 года. После одного из концертов ему стало плохо и врачи не смогли ему помочь. Официальной причиной смерти является остановка сердца. Исполнителю было 35 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фанаты Майкла Джексона усомнились в смерти исполнителя и просят его двойника сдать ДНК-тест.