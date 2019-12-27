Известная украинская певица впервые стала мамой

Вчера ночью, 26 декабря, украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой. Об этом радостном события звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала первый кадр своей новорожденной дочери, показав лишь крохотные ножки. Наталья отметила, что девочка родилась весом в 4 килограмма и ростом 57 см. Певица призналась, что ее переполняют радостные эмоции и пообещала попозже обо всем рассказать.

Муж артистки Евгений Терехов также на своей страничке в социальной сети сделал трогательный пост, где пообещал своей новорожденной дочери, что она будет самым счастливым ребенком. Поклонники и близкие люди пары не скупились на поздравления и пожелали малышке здоровья и всего самого лучшего.





Напомним, что Наталка Карпа в 2016 году вышла замуж за героя АТО Евгения Терехова, свадебное торжество произошло во Львове, в кругу самых родных и близких. А в сентябре текущего года звезда подтвердила беременность первенцем, хотя для ее мужа это уже второй ребенок. Евгений Терехов воспитывает дочь от предыдущих отношений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская супермодель Шанель Иман стала мамой во второй раз.