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Джамала повторила свой новогодний образ 30-летней давности

Артистка призналась, что наряд на Новый год ей подбирала всегда мама

сегодня, 17:20
Автор:

• Ростопира Наталья

Популярная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась со своими фолловерами в Instagram детскими фотографиями.

"Наряд на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркому наряду и аксессуарам у меня была всегда", – поделилась Джамала.

Так, в рамках спецпроекта "Переснять Новый год" артистка повторила свой детский образ. Известно, что архивный снимок Джамалы был сделан в 1987 году на детском утреннике.  На голове у будущей звезды огромный бант, который певица повторила и на новой фотографии.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день Рождества принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым семейным снимком. Так, на фотографии запечатлен герцог Кембриджский со своми детьми, годовалым Луи, 4-летней Шарлоттой и 6-летним Джоржем.  Известно, что автором фотокарточки является герцогиня Кембриджская. Стоит отметить, что Кенсингтонский дворец часто публикует фото, сделанные Кейт, в честь знаковых событий в жизни ее детей - маленьких принцев или по случаю их дней рождения.

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Источник: https://www.instagram.com/p/B6f7u5zp0mn/
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