"Счастливого Рождества": принц Уильям показал новое фото своих детей

В день Рождества принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым семейным снимком. Так, на фотографии запечатлен герцог Кембриджский со своми детьми, годовалым Луи, 4-летней Шарлоттой и 6-летним Джоржем.

Кадр, где королевская семья весело проводит время в Норфолке был опубликован в соцсетях с подписью "Счастливого Рождества". Известно, что автором фотокарточки является герцогиня Кембриджская. Стоит отметить, что Кенсингтонский дворец часто публикует фото, сделанные Кейт, в честь знаковых событий в жизни ее детей - маленьких принцев или по случаю их дней рождения. Кейт Миддлтон заложила эту традицию еще в 2015 году, когда сделала серию первых официальных портретов принцессы Шарлотты. Портреты принцев ее авторства неоднократно хвалили, а в этом году герцогиня стала новым покровителем Королевского фотографического общества.