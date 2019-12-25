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"Счастливого Рождества": принц Уильям показал новое фото своих детей

Фотография была опубликована в соцсетях

сегодня, 21:35
Автор:

• Ростопира Наталья

В день Рождества принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым семейным снимком. Так, на фотографии запечатлен герцог Кембриджский со своми детьми, годовалым Луи, 4-летней Шарлоттой и 6-летним Джоржем. 

Кадр, где королевская семья весело проводит время в Норфолке был опубликован в соцсетях с подписью "Счастливого Рождества". Известно, что автором фотокарточки является герцогиня Кембриджская. Стоит отметить, что Кенсингтонский дворец часто публикует фото, сделанные Кейт, в честь знаковых событий в жизни ее детей - маленьких принцев или по случаю их дней рождения. Кейт Миддлтон заложила эту традицию еще в 2015 году, когда сделала серию первых официальных портретов принцессы Шарлотты. Портреты принцев ее авторства неоднократно хвалили, а в этом году герцогиня стала новым покровителем Королевского фотографического общества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что королевская семья Великобритании ищет специалиста по соцсетям. Предполагается, что новый сотрудник будет сообщать все важные новости королевской семьи.

Источник: https://www.bbc.com/russian/news-50910302
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