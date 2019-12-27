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Олег Винник рассказал, почему не украшает новогоднюю елку

Певец рассказал о новогодних традициях

сегодня, 18:10
Автор:

• Ростопира Наталья

46-летний украинский певец Олег Винник рассказал, что он находил под елкой в детстве и почему не украшает новогоднее дерево в киевской квартире.

Оказывается, украинскому артисту важно, чтобы на зимние праздники в доме красовалась живая украшенная елка. Однако несмотря на любовь к новогодней красавице, в этот раз елочки в Киеве у певца не будет.

"Мне кажется, что многие со мной согласятся: самое главное – это аромат ели дома. В моем детстве были Дед Мороз и Снегурочка, шоколадка под елкой. Хотя шоколад я не очень люблю, но в детстве это было настоящее счастье. Я очень люблю выбирать и украшать елку, жаль, что в этом году не успею сделать это самостоятельно, в Украине я очень занят. Но обо мне подумали – в студии в Берлине, где буду с Нового года работать, меня будет ждать елка", – поделился  Винник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирноизвестная инста-дива Ким Кардашьян не жалеет денег на подарки своим родственникам, а также часто балует своих детей.  Известно, что Ким порадовала на Рождество свою 6-летней дочери Норт  подарком общей стоимостью в 75 тыс. долларов.



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Источник: https://kanalukraina.tv/ua/
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