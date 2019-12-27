Олег Винник рассказал, почему не украшает новогоднюю елку

46-летний украинский певец Олег Винник рассказал, что он находил под елкой в детстве и почему не украшает новогоднее дерево в киевской квартире.

Оказывается, украинскому артисту важно, чтобы на зимние праздники в доме красовалась живая украшенная елка. Однако несмотря на любовь к новогодней красавице, в этот раз елочки в Киеве у певца не будет.

"Мне кажется, что многие со мной согласятся: самое главное – это аромат ели дома. В моем детстве были Дед Мороз и Снегурочка, шоколадка под елкой. Хотя шоколад я не очень люблю, но в детстве это было настоящее счастье. Я очень люблю выбирать и украшать елку, жаль, что в этом году не успею сделать это самостоятельно, в Украине я очень занят. Но обо мне подумали – в студии в Берлине, где буду с Нового года работать, меня будет ждать елка", – поделился Винник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирноизвестная инста-дива Ким Кардашьян не жалеет денег на подарки своим родственникам, а также часто балует своих детей. Известно, что Ким порадовала на Рождество свою 6-летней дочери Норт подарком общей стоимостью в 75 тыс. долларов.







