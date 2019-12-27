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Известная модель-трансгендер показала стройное тело

23-летняя звезда Victoria's Secret позирует на берегу океана

сегодня, 21:20
Автор:

• Ростопира Наталья

Популярная бразильская модель и актриса Валентина Сампайо похвасталась перед своими подписчиками в Instagram стройной фигурой. Стоит отметить, что 23-летняя фешн-звезда стала первым в истории трансгендерным "ангелом" бренда Victoria's Secret. 

Так, модель отправилась в отпуск на свою родину, где сделала снимок на фоне океана и скал, демонстрируя стройное тело в купальнике коричневого цвета. Кроме того, Валентина Сампайо позировала без макияжа, в очередной раз доказывая изящество черт своего лица.

Напомним, что модель неоднократно рассказывала о том, что еще с 12 лет называла себя Валентиной. Ко всему, в разговорах с журналистами Сампайо не раз утверждала, что чувствовала себя женщиной еще с восьми лет. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 39-летняя американская теле-звезда Ким Кардашьян снялась для обложки журнала 7Hollywood. Известно, что звезда предстала в образе Элизабет Тейлор. Однако фотографии вызвали бурную реакцию, и в адрес Ким посыпались обвинения в расизме. 

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Источник: https://www.instagram.com/valentts/?hl=uk
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