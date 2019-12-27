Известная модель-трансгендер показала стройное тело

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Популярная бразильская модель и актриса Валентина Сампайо похвасталась перед своими подписчиками в Instagram стройной фигурой. Стоит отметить, что 23-летняя фешн-звезда стала первым в истории трансгендерным "ангелом" бренда Victoria's Secret.
Так, модель отправилась в отпуск на свою родину, где сделала снимок на фоне океана и скал, демонстрируя стройное тело в купальнике коричневого цвета. Кроме того, Валентина Сампайо позировала без макияжа, в очередной раз доказывая изящество черт своего лица.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 39-летняя американская теле-звезда Ким Кардашьян снялась для обложки журнала 7Hollywood. Известно, что звезда предстала в образе Элизабет Тейлор. Однако фотографии вызвали бурную реакцию, и в адрес Ким посыпались обвинения в расизме.
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