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Семья Хадид опубликовала рождественскую открытку

Всего за несколько дней фотография собрала уже более миллиона лайков

сегодня, 14:50
Автор:

• Ростопира Наталья

Если вам казалось, что вы уже не увидите более трогательного рождественского фото, чем у королевской семьи, стоит обратить внимание на праздничный портрет семейства Хадид.

Так, на праздничном снимке запечатлены Иоланда, Джиджи, Белла и Анвар Хадид в удобных повседневных образах и праздничных вязаных домашних костюмах. Кроме того, компанию на фото им неожиданно составили козлята – в подобных вязаных костюмах. 

Публикацией поделилась 23-летняя супермодель Белла Хадид на своей официальной странице в Instagram, оставив смайлик в виде сердечка вместо подписи к снимку. Стоит отметить, что всего за несколько дней фотография собрала уже более миллиона лайков. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирноизвестная американская теле-звезда Ким Кардашьян подарила подарки своим родным. Стоит отметить, что 39-летняя звезда подошла не стандартно к выбору рождественских презентов. Так, Ким преподнесла специальный тренажер для своей матери, крис Дженнер и пятерым сестрам: Хлои, Кортни, Кендалл, Кейси и Кайли. Предполагается,  что он должен помочь остальным членам звездного семейства приблизиться с впечатляющим формам инстадивы.

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Источник: https://www.instagram.com/p/B6hDBM0gVyA/
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