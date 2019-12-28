Семья Хадид опубликовала рождественскую открытку

Если вам казалось, что вы уже не увидите более трогательного рождественского фото, чем у королевской семьи, стоит обратить внимание на праздничный портрет семейства Хадид.

Так, на праздничном снимке запечатлены Иоланда, Джиджи, Белла и Анвар Хадид в удобных повседневных образах и праздничных вязаных домашних костюмах. Кроме того, компанию на фото им неожиданно составили козлята – в подобных вязаных костюмах.

Публикацией поделилась 23-летняя супермодель Белла Хадид на своей официальной странице в Instagram, оставив смайлик в виде сердечка вместо подписи к снимку. Стоит отметить, что всего за несколько дней фотография собрала уже более миллиона лайков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирноизвестная американская теле-звезда Ким Кардашьян подарила подарки своим родным. Стоит отметить, что 39-летняя звезда подошла не стандартно к выбору рождественских презентов. Так, Ким преподнесла специальный тренажер для своей матери, крис Дженнер и пятерым сестрам: Хлои, Кортни, Кендалл, Кейси и Кайли. Предполагается, что он должен помочь остальным членам звездного семейства приблизиться с впечатляющим формам инстадивы.