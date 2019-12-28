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Олег Винник рассказал, как по утрам балует любимую

Певец любит удивлять без повода

сегодня, 15:40
Автор:

• Ростопира Наталья

46-летний украинский музыкант Олег Винник косвенно подтвердил, что его сердце занято. Так, в интервью "Теленеделе" певец откровенно признался, что он является романтиком.

"Для меня важно удивлять, радовать любимую, и для этого не нужен особенный повод. Порой могу проснуться утром и без раздумий приготовить что-нибудь вкусное. Даже, если  холодильник окажется совершенно пуст. Всегда попадал в точку, ведь когда готовишь для кого-то, получается вкуснее", — признался Олег.

Винник также рассказал, что процесс готовки ему не очень нравится, но все же предпочитает простую домашнюю кухню. Кроме того, артист придерживается сбалансированного питания, так как следит за своей формой. Однако автор хита "Вовчиця" не отказывается от дегустации экзотических блюд во время отдыха.

"Пробовал лягушек, мясо крокодила и саранчу. Но больше всего мне понравились белые черви, приготовленные во фритюре с разнообразными специями: чили, чеснок, лемонграсс и др. А вот крокодил чем-то курицу напомнил, только с ароматом рыбы", — рассказал Винник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олег Винник рассказал, почему не украшает новогоднюю елку.


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Источник: https://tv.ua/spetsproekty/847164-telenedelya
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