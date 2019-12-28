Как сестры-близнецы: Элизабет Херли показала селфи с сыном

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54-летняя британская актриса Элизабет Херли, известная по роли в сериале "Мошенники", поделилась рождественским снимком со своим несовершеннолетним сыном. Так, пользователи сети удивились поразительным сходством между Элизабет и 17-летним Дэмианом. В свою очередь поклонники звезды отмечают, что они похожи как сестры-близнецы: "Горошины из одного стручка", "Ах, эти голубые глаза".
Напомним, Дэмиан Чарльз Херли снимался в сериале "Члены королевской семьи", который вышел на экраны в 2016 году. Сейчас же, парень отрастил длинные волосы и ушел в модельную карьеру. Стоит отметить, что сын Элизабет Херли придерживается андрогинного стиля, соединяющий в себе мужское и женское в единый образ. Хотя многие находят юношу уж слишком женственным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Дауни-младший выпустил собственный сериал.
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