Как сестры-близнецы: Элизабет Херли показала селфи с сыном

54-летняя британская актриса Элизабет Херли, известная по роли в сериале "Мошенники", поделилась рождественским снимком со своим несовершеннолетним сыном. Так, пользователи сети удивились поразительным сходством между Элизабет и 17-летним Дэмианом. В свою очередь поклонники звезды отмечают, что они похожи как сестры-близнецы: "Горошины из одного стручка", "Ах, эти голубые глаза".

Напомним, Дэмиан Чарльз Херли снимался в сериале "Члены королевской семьи", который вышел на экраны в 2016 году. Сейчас же, парень отрастил длинные волосы и ушел в модельную карьеру. Стоит отметить, что сын Элизабет Херли придерживается андрогинного стиля, соединяющий в себе мужское и женское в единый образ. Хотя многие находят юношу уж слишком женственным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Дауни-младший выпустил собственный сериал.



