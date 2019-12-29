Кортни Кардашьян возобновила отношения с молодым бойфрендом

Участницу американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян", 40-летнюю Кортни заметили в компании младшего на 14 лет бывшего возлюбленного Юнеса Бенджиме. Стоит отметить, что 26-летний бойфренд также появился и на ежегодной рождественской вечеринке, которую устраивает Кортни. Кроме того, Кардашьян даже опубликовала на своей официальной странице в Instgram совместный снимок с Юнесом, на котором молодой человек нежно приобнимает ее.

Как передает человек из близкого окружения семейства Кардашьян, теле-звезде очень приятно проводить время вместе с успешным манекенщиком и профессиональным спортсменом. По словам инсайдеров, Кортни не смогла найти кого-то, к кому будет относиться так же тепло, как к Юнесу.

"Кортни не хочет признавать это или делать какое-то громкое объявление, но она, по сути, вернулась к Юнесу. Это заняло много времени и настойчивости, но он не сдался", - сообщил инсайдер.

Источники зарубежной прессы также отмечают, что Юнес отлично ладит с детьми Кортни, ему очень нравится общаться с ними и проводить время вместе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кортни Кардашьян оказалась в списке любителей "кровавых процедур".



