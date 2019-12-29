Сестру Джорджа Майкла нашли мертвой

Сестру популярного английского певца, обладателя двух премий Грэмми Джорджа Майкла нашли мертвой в годовщину его смерти. Как передает британское издание Page Six, Мелани Панайоту ушла из жизни 25 декабря. Тело 55-летней женщины обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту.

В свою очередь, правозащитник семьи Джон Рейд подтвердил эту трагическую информацию: "Мелани скончалась, что для всех послужило шоком, очень внезапно".

Кроме того, адвокат заявил, что дальнейших комментариев не будет. Известно, что Мелани и Джордж были очень близки. Она часто сопровождала брата в многочисленных турне.

Напомним, смерть музыканта греческого происхождения Джорджа Майкла наступила внезапно в 2016 году. Так, бездыханное тело 53-летнего певца обнаружили в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз, а экспертиза установила, что смерть звезды была естественной.

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