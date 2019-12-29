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Сестру Джорджа Майкла нашли мертвой

Девушка скончалась в годовщину смерти брата

сегодня, 20:32
Автор:

• Ростопира Наталья

Сестру популярного английского певца, обладателя двух премий Грэмми Джорджа Майкла нашли мертвой в годовщину его смерти. Как передает британское издание Page Six, Мелани Панайоту ушла из жизни 25 декабря. Тело 55-летней женщины обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту.

В свою очередь, правозащитник семьи Джон Рейд подтвердил эту трагическую информацию: "Мелани скончалась, что для всех послужило шоком, очень внезапно". 

Кроме того, адвокат заявил, что дальнейших комментариев не будет. Известно, что Мелани и Джордж были очень близки. Она часто сопровождала брата в многочисленных турне.

Напомним, смерть музыканта греческого происхождения Джорджа Майкла наступила внезапно в 2016 году. Так, бездыханное тело 53-летнего певца обнаружили в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз, а экспертиза установила, что смерть звезды была естественной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актер Роберт Дауни-младший, которого многие любят за роль Железного человека в фильмах вселенной Marvel, объявил о запуске собственного проекта. Вместе со своей женой Сьюзан он запустил на Youtube документальный сериал.


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Источник: https://pagesix.com/2019/12/27/george-michaels-sister-melanie-panayiotou-dead/
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