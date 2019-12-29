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Не смогла подойти к гробу: Алла Пугачева не пришла на похороны подруги

Галкин со сцены объяснил, почему примадонна не простилась с Волчек

29 декабря 2019, 23:25
Автор:

• Ростопира Наталья

26 декабря умерла известная советская и российская актриса Галина Волчек. Со слов врачей, причиной смерти стали отек головного мозга и отек легких. Прощание с артисткой состоялось 29 декабря в московском театре "Современник", бессменным руководителем которого Галина Волчек была с 1972 года.

Стоит отметить, что на панахиду пришли много известных культурных деятелей, среди которых и семья Аллы Пугачевой: супруг Максим Галкин с братом, дочь Кристина Орбакайте, бывший супруг Филипп Киркоров. Известно, что Пугачева и Волчек дружили  в течении многих лет. Однако сама примадонна не пришла в последний раз повидаться с другом семьи. Об этом передает издание "МК". 

В свою очередь, Галкин со сцены объяснил: "У Аллы сильно подскочило давление. Она не может физически находиться здесь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пластический хирург рассказал о проблеме Аллы Пугачевой. Так, 70-летняя российская  примадонна Алла Пугачева шокировала поклонников результатом похудения и состоянием кожи своего лица.Специалисты отметили, что на лице примадонны имеются  бугры от некачественных препаратов для омоложения, которые сложно не заметить. 





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Источник: https://www.mk.ru/social/2019/12/29/pugacheva-ne-prishla-na-proshhanie-s-volchek-izza-problem-so-zdorovem.html
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