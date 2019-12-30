Экс-участница «ВИА Гры» призналась, как относится к Максу Барских

29-летняя украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова откровенно рассказала, какие отношения ее связывают с Максом Барских.

Известно, что артисты знакомы с самого детства, много лет между ними были романтические отношения, пара даже жила вместе. После того, как в 2018 году Романова покинула группу "ВИА Гра" Макс ее очень сильно поддерживал и даже стал продюсером ее сольного проекта. Совместно с Максом Барских певица выпустила четыре сингла.

В своем недавнем интервью Романова призналась, что на данном этапе ее с Максом Барских связывает только дружба. Певица отметила, что они никогда не подтверждали слухов о своем романе, но стали родными людьми друг для друга, ведь их отношения были на разных этапах развития.

"Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают, как они видят это со своей стороны", - сказала Романова.

Напомним, что в 2018 году певица родила сына Мартина и долгое время ничего не рассказывала о его отце, поэтому все решили, что им является Макс Барских. Однако, Романова утверждает, что родила мальчика от молодого украинского режиссера, с которым сейчас практически не общается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-участница группы "ВИА ГРА" чуть не потеряла ребенка из-за увеличения груди.