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Звезда «Игры престолов» опроверг новости о своей смерти

Звезда саги поспешил успокоить своих поклонников

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

В канун католического Рождества, западные источники шокировали новостью о смерти 30-летнего актера Эндрю Данбара, известного по сериалу "Игра престолов". Но в воскресенье, 29 декабря, на странице актера в Instagram появился пост, из которого стало известно, что со звездой сериала все в порядке и он отлично себя чувствует.

Актера ошарашили новости о собственной смерти, ведь информация в интернете распространилась очень быстро, а поклонники на его странице в соцсети начали активно оставлять скорбные сообщения. Из-за новогодних праздников он вовремя не среагировал на резонансную новость, но потом лично опроверг все слухи.

Оказалось, что западные журналисты получили от медиков информацию, что в Ирландии скончался Эндрю Данбар, при этом детали его смерти не разглашались. Но это был другой человек с таким же именем. Звезда "Игры престолов" поспешил успокоить своих поклонников и выразил соболезнования семье другого ирландца Эндрю Данбара.

Пока неизвестно, будет ли актер подавать судебный иск против иностранных таблоидов, которые распространили о нем фейковые новости.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дуэйна "Скалу" Джонсона "похоронили" в социальных сетях.

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