Анджелина Джоли рассказала о своих комплексах

44-летнюю Анджелину Джоли по праву считают одной из самых красивых женщин Голливуда, ведь мужчины не перестают восхищаться ее чертами лица и невероятным талантом. Однако в своем недавнем интервью, звезда призналась, что страдает от комплексов.

Известно, что актрису считают эталоном женской красоты и многие девушки решаются на пластические операции только, чтобы быть похожей на кинозвезду. Но сама Джоли не считает себя красивой, иногда ей кажется, что она похожа на смешную куклу. Также звезда "Малефисенты" призналась, что постоянно борется с низкой самооценкой и только в кругу своей семьи может полностью расслабиться.

Джоли рассказала, что, когда приходит домой, а дети встречают ее в пижамах и с крепкими объятиями, тогда она чувствует себя особенной.

Напомним, недавно Анджелина Джоли призналась, что хочет навсегда покинуть США и переехать жить в другую страну, но пока не может этого сделать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская дива Анджелина Джоли затаила обиду на своего экс-супруга Брэда Питта за то, что он "перевернул их жизнь".