Alyona Alyona оригинально заступилась за окружающую среду

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona высказалась на тему защиты окружающей среды. Так, на официальной странице в Instagram 28-летняя артистка поделилась снимком, на котором она лежит в груде пластика. Кроме того, певица оставила подпись к фотографии: "Как говорится: не плюй в колодец, из которого пьешь воду. И все мы храним свое „ведро воды“ дома, но „колодцы“ на улицах становятся все больше запущенными. Наш дом — это не только наше жилище, но и земля, которая нас кормит. И если мы не мусорим там, где живем, то давайте заботиться обо всех местах, где проводим время".

В свою очередь, пользователи сети поддержали артистку: "Как всегда - в точку", "Я просто кайфую от этих постов и поддерживаю", "Умница, люблю вас, вы - борец".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джамала и Alyona Alyona записали совместную песню о буллинге в Интернете. Известно, что текст песни "Забирай" написала хип-хоп звезда, в то время, как 36-летняя победительница "Евровидение" занялась написанием музыки.