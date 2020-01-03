"Самый успешный": Эдди Мерфи получит престижную награду

58-летний американский актер Эдди Мерфи получит почетную премию Ассоциации кинокритиков, передает издание Deadline.

В Ассоциации отметили выдающиеся образы актера, которые он воплотил на экране в течении 40 лет своей актерской карьеры, включая роль Руди Рея Мура в новом байопике от Netflix "Меня зовут Долемайт" о стендап-комике и прародителе рэпа.

Кроме того, Мерфи запомнился по ролям в культовых фильмах "Путешествие в Америку", "Полицейский из Беверли-Хиллз" и "Сумасшедший профессор" . Отмечается, что Мерфи стал самым коммерчески успешным актером афро-американцем в истории.

Известно, что 25-ая юбилейная церемония вручения премии, ведущим которого станет певец Тэй Диггз, состоится 12 января 2020 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona высказалась на тему защиты окружающей среды. Так, на официальной странице в Instagram 28-летняя артистка поделилась снимком, на котором она лежит в груде пластика. В свою очередь, пользователи сети поддержали артистку.