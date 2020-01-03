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Внучка Софии Ротару подралась с голливудским актером

Внучка певицы занимается боксом

сегодня, 16:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

19-летняя модель и певица София Евдокименко, которая является внучкой примадонны украинской эстрады Софии Ротару, поделилась с подписчиками интересной историей. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала солнечное фото и ответила на вопрос одного из поклонников.

Известно, что юная София очень разносторонний человек. Она занимается пением, спортом, работает с модными брендами, а также ее привлекают более мужские хобби. К примеру, 19-летняя модель является фанаткой американского футбола и испытывает страсть к мотоциклам.  

А недавно стало известно, что София увлекается еще и боксом. Девушку попросили рассказать самую запоминающуюся историю, которая случилась с ней в Нью-Йорке, и она коротко описала свою последнюю тренировку в 2019 году. Оказалось, что модель устроила боксерский спарринг с голливудским актером Брэдли Купером, известным по фильмах "Мальчишник в Вегасе", "Область тьмы" и "Стражи Галактики". За возможность потренироваться со звездой она поблагодарила своего тренера.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что племянница Софии Ротару выходит замуж.

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