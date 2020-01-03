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Певица Дуа Липа показала, как встретила Новый год

Дуа Липа встретила праздник со своим возлюбленным

сегодня, 18:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Популярная британская певица Дуа Липа поделилась с поклонниками яркими фотографиями с Нового 2020 года. Звезда опубликовала их на своем аккаунте в Instagram.

Судя по местоположению, которое знаменитость отметила в социальной сети, встречала она праздник со своими друзьями в Майами. Скорей всего, Дуа Липа прислушалась к советам астрологов, которые рекомендовали встречать год Белой Металлической Крысы в блестящих нарядах светлых оттенков.

Певица выбрала для праздничной вечеринки красивое мини-платье, усыпанное кристаллами, поэтому выглядела элегантно и роскошно. Свой образ она дополнила такими же блестящими туфлями, поэтому наряд смотрелся гармонично. 

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Известно, что встречала Новый год Дуа Липа в кругу друзей и своего возлюбленного – 20-летнего манекенщика Анвара Хадида, с которым вместе с июля 2019 года. 

К слову, наряд, в котором звезда блистала на новогодней вечеринке, она повторила с церемонии вручения музыкальных наград Mnet Asian Music Awards. Только тогда на Дуа Липе было платье сиреневого цвета и такие же туфли-лодочки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что жена Дмитрия Комарова устроила ему новогодний сюрприз. 

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