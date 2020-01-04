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Топ-5 самых дорогих свадеб десятилетия

Стоимость свадеб за последние 10 лет выросла на 100%

сегодня, 01:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Свадьба редко обходится молодоженам бюджетно, а знаменитости и вовсе тратят на торжество космические суммы. Издание The Sun опубликовало подборку самых дорогостоящих свадеб минувшего десятилетия.

Самое дорогое бракосочетание устроили Принц Гарри и Меган Маркл в 2018 году, потратив около 45 млн долларов. При этом, медовый месяц, цветы, застолье королевская семья оплачивала сам. За счет налогоплательщиков обеспечили безопасность, а это – была самая большая статья расходов. Также считается, что платье с шестизначной стоимостью невеста купила сама.

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Второе место в топе самых дорогих свадеб заняли Принц Уильям и Кейт Миддлтон с суммой расходов около 35 млн долларов. Церемония состоялась в 2011 году. В этом случае также большая часть средств ушла на охрану, а невеста приобрела платье за свой счет.

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Замыкает тройку лидеров бракосочетание дочь владельца Формулы-1 Петры Экклстоун и Джеймса Трюка в 2011 году с расходами примерно 12 млн долларов. Весомая сумма ушла на развлечение – для гостей выступали The Black Eyed Peas, Alicia Keys и David Geutta. В прошлом году пара развелась.

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Четвертой стала свадьба Джастина Тимберлейка и Джессики Биль в 2012 году. Из "копилки" на торжество взяли 6,5 млн долларов.

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А закрывает топ-5 торжество Джорджа Клуни и Амали Аламуддин, которое прошло в 2014 году и стоило около 5 млн долларов.

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По данным Bridebook, стоимость свадьбы, по сравнению с 2010 годом, выросла на 100%.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что актриса "Большой маленькой лжи" показала фотографии с тайной свадебной церемонии.

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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/10587104/most-expensive-wedding-decade-celebrities-royal/
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