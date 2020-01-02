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Звезда «Большой маленькой лжи» показала фото с тайной свадьбы

Актриса похвасталась первыми фотографиями

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

31-летняя американская актриса Зои Кравиц, получившая популярность благодаря фильмам "Дивергент" и "Большая маленькая ложь", показала первые фотографии со своей свадьбы. Звезда опубликовала их на своей странице в Instagram.

Известно, что тайная свадьба актрисы состоялась в столице Франции еще в конце июня. Избранником звезды стал ее коллега по цеху 32-летний Карл Глусман. Все это время знаменитость не раскрывала деталей свадьбы и не публиковала ни одной фотографии. Теперь же поклонники могут насладиться черно-белыми кадрами с торжества, на котором присутствовали множество звездных гостей.

Невеста была одета в белое укороченное платье с пышным низом. Ее образ дополнили белые туфли на маленьком каблуке и элегантная прическа с обручем. Жених предстал в классическом костюме с бабочкой. 

На кадрах видно, что поздравить звезду "Большой маленькой лжи" пришли ее коллеги по кинокартине: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли и Лору Дерн. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

June 29th, 2019.

Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

Напомним, что актриса Хилари Дафф вышла замуж во второй раз и поделилась фотографиями со свадьбы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что дочь Кузьмы Скрябина открыла свой Instagram и показала первые свадебные кадры.

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