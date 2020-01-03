Семейный рок: умер вдовец дочери Уитни Хьюстон

Вчера, 2 января, бывший зять Уитни Хьюстон Ник Гордон скончался. Об этом на своей странице в Facebook сообщил младший брат вдовца Бобби Кристины Браун Джек Уолкер-младший.

"Мы опустошены потерей моего прекрасного брата. Он оставляет пустоту в сердцах моей семьи и его друзей. Битва Ника в жизни была нелегкой", – говорится в сообщении.

Известно, что причиной смерти 30-летнего мужчины стала передозировка наркотиками – героином. В свою очередь, пользователи сети предполагают, что знаменитое семейство преследует злой рок.

Напомним, в январе 2015 года дочь Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне ее собственного дома в Атланте. Стоит отметить, что внезапная смерть Гордона настигла его спустя три года, как его признали юридически виновным в смерти Бобби Кристины Браун.

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