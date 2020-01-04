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51-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж

Скоро Кайли расстанется со статусом холостячки

сегодня, 04:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг впервые собирается замуж. Избранником звезды стал креативный директор мужского журнала GQ Пол Соломонс. Об этом сообщает издание New Idea.

Известно, что 51-летняя знаменитость получила долгожданное предложение руки и сердца от возлюбленного, с которым встречается два года. Кайли Миноуг приняла кольцо с изумрудом, над дизайном которого работал будущий муж звезды. 

Инсайдер сообщает, что Пол сделал предложение любимой у нее дома. По случаю помолвки пара собирается в романтический отпуск. 

Напомним, что Кайли Миноуг начала встречаться с Соломонсом еще в 2018 году, но свой роман они официально подтвердили, когда вместе появились на церемонии вручения наград британского издания GQ. Пара держалась за руки и не стеснялась демонстрировать на камеры свои теплые и нежные чувства друг к другу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что российская супермодель Наталья Водянова получила от возлюбленного-миллиардера помолвочное кольцо с бриллиантом и готовится к замужеству. 

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Источник: https://www.newidea.com.au/kylie-minogues-secret-proposal-ive-found-my-man
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