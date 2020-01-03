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Модель Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера

Водянова похвасталась роскошным кольцом

сегодня, 13:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известная супермодель Наталья Водянова на своей странице в Instagram похвасталась новостью о скором замужестве. Знаменитость опубликовала фото со своим будущим мужем и показала роскошное кольцо с бриллиантом. 

Известно, что модель уже восемь лет состоит в отношениях с французским миллиардером Антуаном Арно, пара воспитывает двух общих детей. Но только сейчас бизнесмен сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Водянова не стала раскрывать никаких деталей, написала лишь, что 2019 год был для нее очень запоминающимся.

Напомним, что супермодель познакомилась со своим избранником еще в 2008 году, но романтические отношения между ними завязались спустя три года. Антуан Арно – французский предприниматель, входящий в совет директоров компании модного дома Louis Vuitton Moet Hennessy.

К слову, ранее Водянова состояла в браке с британский аристократом Джастином Портманом, от которого родила двух сыновей и дочь. В 2011 году супруги перестали жить вместе.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда фильма "Ла-Ла-Ленд" Эмма Стоун готовится к предстоящей свадьбе.

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