"Конфетные" цвета и роскошь: Кэти Перри снялась для индийского Vogue

Не так давно всемирноизвестная исполнительница и композитор Кэти Перри снялась для индийского женского онлайн-журнала Vogue. Так, американская звезда, одетая в яркие роскошные наряды, украсила январский выпуск глянца.

Известно, что в качестве фотографа выступил фешн-эксперт Грег Свелз. Фотосессия, для которой Кэти Перри примеряла "конфетные" образы с большим количеством ленточек и декоративных камней, проходила на улицах Индии, а также среди цветов – бархатцев.

"Мода никогда не была так тесно переплетена с реальностью, как сегодня. Наблюдая за сейсмическим изменением ценностей, культурой и моралью, мы понимаем, как эти времена привели к изменениям в моде. Климатический кризис – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, и она влияет, кроме всего прочего, на то, как мы одеваемся и покупаем. Наша большая звезда-покровительница Кэти Перри покоряет улицы калейдоскопического Мумбаи", – сказано в индийском издании Vogue.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кэти Перри рассказала о борьбе с депрессией.



