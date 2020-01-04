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"Конфетные" цвета и роскошь: Кэти Перри снялась для индийского Vogue

Певица позировала в роскошных ярких нарядах

сегодня, 10:50
Автор:

• Ростопира Наталья

Не так давно всемирноизвестная исполнительница и композитор Кэти Перри снялась для индийского женского онлайн-журнала Vogue. Так, американская звезда, одетая в яркие роскошные наряды, украсила январский выпуск глянца. 

Известно, что в качестве фотографа выступил фешн-эксперт Грег Свелз. Фотосессия, для которой Кэти Перри примеряла "конфетные" образы с большим количеством ленточек и декоративных камней, проходила на улицах Индии, а также среди цветов – бархатцев. 

"Мода никогда не была так тесно переплетена с реальностью, как сегодня. Наблюдая за сейсмическим изменением ценностей, культурой и моралью, мы понимаем, как эти времена привели к изменениям в моде. Климатический кризис – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, и она влияет, кроме всего прочего, на то, как мы одеваемся и покупаем. Наша большая звезда-покровительница Кэти Перри покоряет улицы калейдоскопического Мумбаи", – сказано в индийском издании Vogue.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что  Кэти Перри рассказала о борьбе с депрессией.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B6zq_Uih3Ho/
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