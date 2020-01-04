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Анна Седокова анонсировала сольный концерт в Киеве

Певица рассказала о своих планах на 2020 год

сегодня, 13:15
Автор:

• Ростопира Наталья

Экс-солистка "золотого" состава украинской женской поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала поклонникам о своих творческих планах. Так, в своем официальном Instagram-аккаунте 37-летняя украинская поп-артистка поделилась, что в 2020 году выступит в столице Украины. Стоит отметить, что певица уже много лет живет и работает в России, однако и в Украине находятся немало ценителей ее творчества

Под одним из постов в своем микроблоге Седокова призналась, что планирует много работать, в том числе вернуться на телевидение и поехать с сольным концертом в Киев.

"Я не еду отдыхать и невероятно кайфую от того, что работаю с первого дня января. У меня слишком большие цели на этот год. В марте мы планируем мой первый большой сольный концерт в Москве, Питере и Киеве", – написала исполнительница в соцсети.

В свою очередь, пользователи сети поддержали Анну: "Желаю, чтоб все вами задуманное осуществлялось легко и с удовольствием", "Обожаю вас, удачи во всем", "Красотка, вперед и только вперед, все у тебя получится", "Все у вас получится. Вижу цель, не вижу препятствий".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рианна презентовала эротическую коллекцию белья.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B60cmAjgfJb/?utm_source=ig_embed
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