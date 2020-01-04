Брэд Питт рассказал о первом поцелуе

56-летний лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Брэд Питт откровенно рассказал о своей первой любви. Голливудский актер признался, что впервые проявил симпатию к девушке в начальной школе. Так, в интервью американскому модному журналу WMagazine бывший муж Анджелины Джоли вспомнил, что его первый поцелуй случился в четвертом классе. Со слов Питта, в тот момент он чувствовал очень сильную неловкость и дискомфорт.

"Я помню эту девочку, ее звали Лиза. К тому же, тот самый поцелуй произошел в ее гараже, мы тогда были четвероклассниками. Мы жили недалеко друг от друга, поэтому я сразу же после поцелуя побежал домой. Адреналин тогда зашкаливал", - поделился Брэд.

Кино-звезда также поделился своими детскими мечтами: "Моими кумирами были каскадер Ивел Книвел и боксер Мухаммед Али, и поэтому я хотел быть похожими на ним, таким же крутым".

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