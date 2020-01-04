"Навсегда": Ольга Фреймут растрогала признанием о Сергее Притуле

Известная украинская телевизионная звезда и журналистка Ольга Фреймут откровенно рассказала своим подписчикам в Instagram о своем отношении к бывшему коллеге по проектам "Нового канала". Отвечая на вопросы своих подписчиков в соцсети 37-летняя звезда заговорила о 38-летнем сопродюсере скетч-шоу "Файна Юкрайна" и "Вар'яти-шоу" Сергее Притуле.

Стоит отметить, что Фреймут выбрала всего 10 тем для обсуждения от пользователей сети, ответы на которые разместила в insta-сторис. Так, один из фолловеров экс-ведущей "Підйому" и "Хто зверху?" поинтересовался: "Скучаешь по Притуле?". В свою очередь, Ольга ответила поклонникам: "Скучаю. Потому что я из тех, кто если любит, то навсегда". Кроме того, фаны интересовались, как звезда держит себя в форме, а также почему она не будет принимать участие в новом сезоне "Від пацанки до панянки".

Напомним, Фреймут и Притула долгое время работали вместе на "Новом канале". Известно, что телеведущие были не только коллегами, но и успели подружится. Однако несколько лет назад между ними "пробежала черная кошка", и они до сих пор не общаются.

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