Ушел из жизни известный телеведущий и мистик

Вчера, 3 января, ушел из жизни популярный британский телеведущий и мистик Дерек Акора. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила супруга актера Гвен Акора.

Согласно сообщению, известный медиум, прославившийся по культовым теле-шоу о паранормальных явлениях, скончался на 70-м году жизни. Кроме того, близкое окружение Дерека рассказало, что причиной смерти медиума стали осложнения после гриппа. Так, Акора поместили в реанимацию, когда он потерял сознание и впал в кому.

Стоит отметить, что телеведущий стал известен благодаря телепередачи под названием Most Haunted. Помимо этого, у него был свой проект "Города-призраки Дерека Акоры". Известно, что Акора также писал книги по теме потусторонних явлений. А вот в качестве актера Дерека можно увидеть в сериале "Доктор Кто".





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