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Ушел из жизни известный телеведущий и мистик

Актер скончался после болезни и комы

4 января 2020, 22:38
Автор:

• Ростопира Наталья

Вчера, 3 января, ушел из жизни популярный британский телеведущий и мистик Дерек Акора. Об этом на своей официальной странице в  Facebook сообщила супруга актера Гвен Акора.

Согласно сообщению, известный медиум, прославившийся по культовым теле-шоу о паранормальных явлениях, скончался на 70-м году жизни. Кроме того, близкое окружение Дерека рассказало, что причиной смерти медиума стали осложнения после гриппа. Так, Акора  поместили в реанимацию, когда он потерял сознание и впал в кому. 

Стоит отметить, что телеведущий стал известен благодаря телепередачи под названием Most Haunted. Помимо этого, у него был свой проект "Города-призраки Дерека Акоры". Известно, что Акора также писал книги по теме потусторонних явлений. А вот в качестве актера Дерека можно увидеть в сериале "Доктор Кто". 


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умер вдовец дочери Уитни Хьюстон. Стоит отметить, что внезапная смерть Гордона настигла его спустя три года, как его признали юридически виновным в смерти Бобби Кристины Браун.


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Источник: https://www.facebook.com/gwen.acorah/posts/10217682291187898
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