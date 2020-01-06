Малоизвестные факты из жизни Орнеллы Мути

Среди итальянских актрисс Орнелла Мути – одна из самых известных и неординарных личностей. Она чрезвычайно популярна среди зрителей как у себя на родине, так и за рубежом. Но даже сейчас о ней известно не так уж и много, поэтому мы решили открыть пару интересных страниц из ее биографии.

Франческа Романа Ривелли родилась в 1955 году в Риме, а вот ее бабушка и дедушка по материнской линии жили в Санкт-Петербурге. Они убежали в Италию в 1917 году, когда рухнула Российская империя. Орнелла Мути рассказывала, что ее дедушка был дворцовым врачем, а бабушка виртуозно играла на пианино.





У Франчески есть сестра-близнец Клаудиа. Когда им было по 10 лет, их отец погиб, и тринадцатилетней Франческе пришлось рано идти работать, чтобы помочь семье. Девушка стала натурщицей в художественном училище и много времени позировала обнаженной. Тогда же она начала участвовать в фотосессиях для мужских журналов, убедив всех в том, что она совершеннолетняя. Позже это послужило причиной большого скандала.

Затем Франческу заметил режиссер Дамиано Дамиани. Именно ему Франческа должна быть благодарна за свой знаменитый псевдоним - Орнелла Мути. Режисер пошел на это, так как в итальянском кино уже была звезда по фамилии Ривелли.









Слава пришла к ней после выхода в прокат фильма "Последняя женщина", где она работала с Жераром Депардье. Ее карьера пошла вверх, а съемочную площадку Орнелла делила со многими знаменитыми звездами. В их числе Ален Делон, Тимати Далтон и Сильвестр Сталлоне.



Но самым ярким и запоминающимся безусловно стал ее дуэт с Адриано Челентано в фильме "Укрощении строптивого", который стал самым кассовым фильмом в истории итальянского кинематографа. Во время съемок между актерами вспыхнул роман. Орнелла Мути даже ушла от своего первого мужа Алессио Орано. Но Челентано все же остался верен своей супруге Клаудии Мори.





Вторым мужем актрисы стал продюсер Федерико Факкинетти. Актриса бросила супруга, когда узнала, что он проигрывал огромные суммы в казино и выписывал фальшивые чеки на ее имя. В 1998 году Орнелла Мути вышла замуж в третий раз – за пластического хирурга Стефано Пиколло. Этот брак продлился десять лет.





В наши дни актрисе приписывают роман с бизнесменом Фабрисом Керерве. Он работет в России и ходят слухи, что актриса готова переехать в эту страну и получить русское гражданство.



У Орнеллы Мути трое детей. Имя отца своей первой дочери Найке она навсегда оставила в тайне. Она забеременела, когда ей было всего 18 лет, и парень бросил ее, как только узнал об этом. В браке с Федерико Факкинетти актриса родила сына Андреа и дочь Каролину.

Орнелла не остановилась на карьере актрисы. Она основала собственный ювелирный бизнес и выпустила коллекцию украшений. А что касается ее работы в кинематографе, то осенью 2018 г. актриса сыграла роль российской императрицы Анны Иоанновны в балете с элементами оперы "Хрустальный дворец". Что ж, лишнее подтверждение того, что похоже актриса таки намеревается вернуться в страну, из которой в начале прошлого века были изгнаны ее предки.

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