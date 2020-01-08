Брэд Питт прокомментировал свои отношения с Энистон

В прошлое воскресенье, 5 января, состоялась церемония "Золотой глобус", на которой присутствовали мировые знаменитости. Внимание прессы и поклонников было приковано к актеру Брэду Питту, который на этом мероприятии встретился со своей экс-женой Дженнифер Энистон и прокомментировал их отношения.

Известно, что голливудский секс-символ за свою работу в фильме "Однажды…в Голливуде" забрал приз в номинации "Лучший актер второго плана". Когда Питт произносил речь, камерам удалось заснять реакцию Энистон, которая внимательно слушала актера.

Еще до церемонии, на красной дорожке у Питта спросили, не боится ли он столкнуться со своей экс-женой, ведь они уже несколько лет не встречались на светских мероприятиях. Звезда "Бойцовского клуба" отметил, что они с Энистон хорошие друзья и он обязательно с ней поздоровается.

Напомним, что перед Рождеством Дженнифер Энистон пригласила к себе в гости друзей, чтобы с ними украсить елку. Среди приглашенных также был Брэд Питт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Энистон не боится впускать в свою жизнь любовь и готова к новому браку.