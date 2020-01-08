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Фанаты Селены Гомес затравили жену Бибера в Instagram

Хейли Бибер написала эмоциональный пост

сегодня, 18:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американская модель Хейли Болдуин, которая в 2019 году вышла замуж за популярного певца Джастина Бибера пожаловалась на хейтеров, которые пишут ей негативные комментарии в социальной сети Instagram. Звезда опубликовала пост, в котором написала, что устала от жестокости, с которой ей пришлось столкнуться.

Жена Джастина Бибера призналась, что ей нравится общаться с людьми, находить с ними общие интересы и открывать им свои чувства, но социальные сети делают людей жестокими, ведь они прибегают к оскорблениям и демонстрируют ненависть по отношению друг к другу. 

Хейли написала, что подписчики постоянно ее сравнивают с кем-то и делают поспешные выводы, не подозревая, какая она на самом деле. Модель призналась, что ей не хочется постоянно чувствовать, что она не соответствует определенным стандартам. 

Многие подписчики предположили, то речь идет о поклонниках Селены Гомес, которая на протяжении 8 лет встречалась с Джастином Бибером. Они считают, что Хейли не достойна быть женой известного исполнителя.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Хейли прокомментировала вражду с экс-возлюбленной своего мужа Селеной Гомес.

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