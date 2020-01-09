В семье Наталки Карпы случилось горе

В семье 38-летней Народной артистки Украины Наталки Карпы случилось горе. Как сообщила украинская артистка в своем официальном Instagram-аккаунте, из жизни ушла ее 93-летняя бабушка. Известно, что бабушка Наташа была одной из самых близких людей певицы.

Наталка поделилась со своими подписчиками, что именно бабушка научила ее молиться, а также раскрыла секреты правильного ухода за кожей лица. Кроме того, родственница поддерживала звезду во всех жизненных ситуациях и научила готовить.

Певицы также упомянула в своем микроблоге о том, что судьба ее бабушки была не самой простой. Ведь женщина застала войну – на ее глазах расстреляли маму, а братья погибли в бою.

Карпа опубликовала фотографию своей близкой родственницы, в подписи к которой выразила сожаление о том, что не может провести свою бабушку в последний путь, а также понастольгировала по детству.

"Мне больно, что не могу провести ее в последний путь, так хочется хотя бы на несколько минут, в родной Добромиль, где закрывая глаза проплывает беззаботное детство, юность, а также недавнее настоящее... Ты всегда будешь жить вот здесь... в моем сердце. Светлая память тебе, моя Наташенька", – написала артистка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ушел из жизни известный телеведущий и мистик.



