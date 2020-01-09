У Джастина Бибера обнаружили смертельно инфекционную болезнь

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У известного певца из Канады Джастина Бибера обнаружили
болезнь Лайма. Об этом сам музыкант написал в своем Инстаграме.
"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново
выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно
диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай
хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии
и здоровье в целом", — написал Бибер.
По его словам, последние два года были для него
тяжелыми, но благодаря лечению "пока еще неизлечимой болезни" он идет
на поправку и сможет снова выступать.
Инфекционная болезнь Лайма сразила и соотечественницу Бибера
Аврил Лавин. По словам певицы, она несколько лет провела дома, сражаясь с этим
недугом и находясь, по ее ощущениям, на грани жизни и смерти.
Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызываемое пятью
видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Болезнь может
закончиться летальным исходом или инвалидностью, если во время ее не лечить.
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