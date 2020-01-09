У Джастина Бибера обнаружили смертельно инфекционную болезнь

У известного певца из Канады Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма. Об этом сам музыкант написал в своем Инстаграме.

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", — написал Бибер.

По его словам, последние два года были для него тяжелыми, но благодаря лечению "пока еще неизлечимой болезни" он идет на поправку и сможет снова выступать.

Инфекционная болезнь Лайма сразила и соотечественницу Бибера Аврил Лавин. По словам певицы, она несколько лет провела дома, сражаясь с этим недугом и находясь, по ее ощущениям, на грани жизни и смерти.

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызываемое пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Болезнь может закончиться летальным исходом или инвалидностью, если во время ее не лечить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джастин Бибер решил сделать своим поклонникам новогодний подарок и заявил, что возвращается на сцену с новым концертным туром.