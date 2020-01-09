Голливуд в жизни: Леонардо Ди Каприо спас туриста, который провел в море 11 часов

На днях с голливудским актером Леонардо Ди Каприо произошла история, достойная сюжета кино. Как сообщил источник из окружения оскароносного артиста изданию The Sun, Леонардо спас жизнь человеку, который провел в море 11 часов.

По словам источника, 45-летний Лео со своей спутницей – 22-летней Камилой Морроне – отдыхал на Карибских островах. Парочка вышла на яхте в море, и по рации с ними связался капитан другого судна. Оказалось, тот потерял одного из пассажиров – 24-летнего туриста из Франции, который, перебрав с алкоголем, вывалился за борт. Где и когда именно произошел инцидент, капитан ответить не смог, так как пропажу обнаружили не сразу.

Ди Каприо согласился помочь с поиском, и, к счастью, ему и его команде удалось заметить человека в воде. Оказалось, парня зовут Виктор. Он был сильно обезвожен и провел в воде около 11 часов. На яхте актера молодому человеку оказали первую помощь, накормили, одели, после чего передали спасателям. По словам источника, после спасения Виктор разрыдался со словами: "Я должен был умереть".

