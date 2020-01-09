Селена Гомес раскрыла правду о личной жизни

Популярная американская певица и актриса Селена Гомес готовится к презентации нового музыкального альбома, который будет доступен уже завтра, 10 января. В интервью изданию WSJ. Magazine звезда откровенно рассказала о личной жизни и проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться.

Известно, что последние два года были для Селены Гомес настоящим испытанием, ведь она тяжело переживала разрыв с певцом Джастином Бибером, который связал себя узами брака с 23-летней моделью Хейли Болдуин. Новый альбом певицы по большей части будет посвящен периоду жизни, когда она переживала боль и разочарование, но сумела справиться с этим и шагнуть в новое будущее.

Селена заявила, что после расставания с Бибером у нее не было серьезных отношений и она ведет холостяцкую жизнь уже два года. Ей нравится в конце дня заходить в свою комнату, наслаждаться одиночеством и проводить время с собакой.





Также певица рассказала, что большим испытанием для нее стала волчанка – аутоиммунное заболевание, в результате которого ей потребовалась пересадка почки. Донором Селены стала ее подруга. После этого, певица страдала психическими расстройствами и сейчас продолжает восстанавливать здоровье. Именно эти проблемы заставили ее двигаться дальше и радоваться тому, что жизнь продолжается.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что поклонники Селены Гомес затравили в социальной сети жену Джастина Бибера.