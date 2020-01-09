Дженнифер Энистон призналась, почему до сих пор не стала мамой

Голливудская красотка, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон объяснила, почему до сих пор не познала радости материнства. Об этом сообщает издание 7days.

Актриса смогла построить ошеломляющую карьеру, а вот с крепкой и дружной семьей пока не сложилось. В 2000 году Энистон вышла замуж за Брэда Питта, с которым прожила всего пять лет, а после долгое время приходила в себя после развода. В 2015 году звезда снова пошла под венец, а ее избранником стал актер Джастин Теру, но их отношения также не привели к хэппи энду.

Поклонники Энистон часто задают ей вопросы личного характера и интересуются, почему она до сих пор не стала матерью. Актриса призналась, что часто задумывалась об этом и заявила, что перспектива материнства ее всегда пугала. Она считает, что некоторые женщины рождены для того, чтобы быть идеальными женами и матерями, а вот она не знает, когда к ней придет такое естественное желание.

При этом, звезда "Друзей" не исключает, что даже в 50-летнем возрасте родит ребенка. По ее мнению, нельзя судить женщину через призму брака и наличия детей, ведь все относительно.

Напомним, что в начале 2019 года в сети ходили слухи, что Энистон хочет удочерить девочку из приюта в Мексике, но информация не подтвердилась.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Дженнифер Энистон показала архивное фото со своим отцом.