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Главная / Украина / Дженнифер Энистон призналась, почему до сих пор не стала мамой
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Дженнифер Энистон призналась, почему до сих пор не стала мамой

В СМИ ходили слухи, что Энистон хочет усыновить ребенка

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Голливудская красотка, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон объяснила, почему до сих пор не познала радости материнства. Об этом сообщает издание 7days.

Актриса смогла построить ошеломляющую карьеру, а вот с крепкой и дружной семьей пока не сложилось. В 2000 году Энистон вышла замуж за Брэда Питта, с которым прожила всего пять лет, а после долгое время приходила в себя после развода. В 2015 году звезда снова пошла под венец, а ее избранником стал актер Джастин Теру, но их отношения также не привели к хэппи энду.

Поклонники Энистон часто задают ей вопросы личного характера и интересуются, почему она до сих пор не стала матерью. Актриса призналась, что часто задумывалась об этом и заявила, что перспектива материнства ее всегда пугала. Она считает, что некоторые женщины рождены для того, чтобы быть идеальными женами и матерями, а вот она не знает, когда к ней придет такое естественное желание.

При этом, звезда "Друзей" не исключает, что даже в 50-летнем возрасте родит ребенка. По ее мнению, нельзя судить женщину через призму брака и наличия детей, ведь все относительно. 

Напомним, что в начале 2019 года в сети ходили слухи, что Энистон хочет удочерить девочку из приюта в Мексике, но информация не подтвердилась.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Дженнифер Энистон показала архивное фото со своим отцом. 

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Источник: https://7days.ru/stars/privatelife/dzhennifer-eniston-nikogda-ne-ostanus-v-brake-tolko-iz-strakha-odinochestva.htm#
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