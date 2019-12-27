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Актриса Дженнифер Энистон показала архивное фото с папой

Энистон часто делится с поклонниками детскими кадрами

сегодня, 16:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

50-летняя голливудская звезда Дженнифер Энистон порадовала поклонников новыми фотографиями "раньше и сейчас", показав своего отца. Трогательные снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Знаменитость сначала показала свое детское фото, на котором она крепко обнимает отца Джона и смотрит в камеру. На втором фото – уже состоявшая звезда Энистон также нежно позирует со своим 86-летним отцом и актером по совместительству. 

К слову, меньше чем за сутки пост знаменитости набрал более 3,5 млн лайков и получил восторженные комментарии фанатов.

Напомним, в одном из интервью, Энистон призналась, что в начале карьере ей было очень сложно, потому что родители не верили в ее успех на телевидении. Однако, после выхода сериала "Друзья", где Энистон сыграла одну из главных ролей, все изменилось. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Друзей" пригласила на свою рождественскую вечеринку своего бывшего мужа Брэда Питта. В последнее время ходит множество слухов о их воссоединении, но актеры пока не подтверждают эту информацию.

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