"Стала лучше": Даша Астафьева показала фигуру после праздников

Известно, что солистка украинской музыкальной группы "NikitA" Даша Астафьева отмечает новогодние праздники в теплых краях. И вот, на своем официальном аккаунте в Instagram модель мужского журнала Playboy в очередной раз похвасталась стройной фигурой. Пользователи сети сразу же отметили, что Дарье не стоит переживать за набранные килограммы во время праздников.

Так, на фото Астафьева предстала в соблазнительном черном купальнике, лежа на шезлонге под лучами солнца. Она также оставила подпись к снимку: "Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но, успел сделать важное дело. И даже два! Что проспали/успели вы?!".

В свою очередь фолловеры артистки отметили, что с годами она становится все красивее: "Даша, вы хорошеете на глазах. Умница", "С самого детства смотрю твои такие фото, ты только лучше стала", "Ничего себе, какая красотка", "Фигурка просто бомба. Молодец, что держите себя в руках".

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