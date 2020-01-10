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Главная / Украина / "Стала лучше": Даша Астафьева показала фигуру после праздников
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"Стала лучше": Даша Астафьева показала фигуру после праздников

Звезда отмечает новогодние праздники за границей

сегодня, 05:40
Автор:

• Ростопира Наталья

Известно, что солистка украинской музыкальной группы "NikitA" Даша Астафьева отмечает новогодние праздники в теплых краях. И вот, на своем официальном аккаунте в Instagram модель мужского журнала Playboy в очередной раз похвасталась стройной фигурой. Пользователи сети сразу же отметили, что Дарье не стоит переживать за набранные килограммы во время праздников.

Так, на фото Астафьева предстала в соблазнительном черном купальнике, лежа на шезлонге под лучами солнца. Она также оставила подпись к снимку"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но, успел сделать важное дело. И даже два! Что проспали/успели вы?!".

В свою очередь фолловеры артистки отметили, что с годами она становится все красивее: "Даша, вы хорошеете на глазах. Умница", "С самого детства смотрю твои такие фото, ты только лучше стала", "Ничего себе, какая красотка", "Фигурка просто бомба. Молодец, что держите себя в руках".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 46-летняя Кейт Бекинсейл раскрыла секреты идеальной фигуры.


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Источник: https://www.instagram.com/da_astafieva/?hl=uk
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