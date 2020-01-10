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Умер актер "Американской истории ужасов"

Гарри Хэйнс боролся с психическими расстройствами

сегодня, 14:55
Автор:

• Ростопира Наталья

Ушел из жизни известный австралийский актер и звезда сериала от Netflix "Американская история ужасов" Гарри Хэйнс. Известно, что ему было 27 лет. Пока официальная причина смерти не сообщается, но известно, что актер боролся с психическими расстройствами и наркотической зависимостью.

О смерти голливудской звезды в своем официальном Instagram-аккаунте сообщила его мать — 66-летняя американская актриса и певица Джейн Бедлер. Она также сообщила, что похороны состоятся в Лос-Анджелесе 12 января.

"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К сожалению, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Слишком быстро вспыхнула яркая искра... я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день своей жизни", - написала женщина.

Отметим, что Гарри родился в австралийском городе Мельбурн. Парень не только снимался в сериалах, но был моделью и известным музыкантом, выступая под сценическим именем ANTIBOY. Более того, Гарри Хэйнс позиционировал себя как "гендерно-флюидный робот из будущего". Это означает, что он не определился, к какому полу принадлежит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ушел из жизни известный телеведущий и мистик.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B7Gz5r2DvHE/
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