Нина Добрев назвала свой самый желанный подарок на 31-летие

В четверг, 9 января, канадская актриса, звезда молодежного сериала "Дневники вампира" отметила свой 31-й день рождения. По этому случаю, знаменитость попросила у своих подписчиков особый подарок. Об этом Нина написала на своей странице в Instagram.

Актриса обратилась к своей 19-миллионной аудитории с просьбой пожертвовать деньги на борьбу с лесными пожарами, которые бушуют в Австралии и приносят стране масштабные разрушения. Нина попросила каждого переслать местным организациям по 31 доллару (1 доллар за каждый год ее жизни), а для кого такая сумма большая, то 13 долларов (ее возраст наоборот). Такая помощь будет для нее самым желаемым подарком, ведь Австралия нуждается в поддержке каждого.

Также Добрев отметила, что встретила свой 31-й день рождения именно на этом континенте и показала забавные фото с коалой и кенгуру.





Напомним, что лесные пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года, огонь уничтожил миллионы гектаров леса, жилых домов и стал причиной гибели полмиллиарда животных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Мстителей" пожертвует миллион долларов на борьбу с пожарами в родной Австралии.