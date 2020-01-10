Нина Добрев назвала свой самый желанный подарок на 31-летие

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В
четверг, 9 января, канадская актриса, звезда молодежного сериала "Дневники
вампира" отметила свой 31-й день рождения. По этому случаю, знаменитость попросила
у своих подписчиков особый подарок. Об этом Нина написала на своей странице в Instagram.
Актриса
обратилась к своей 19-миллионной аудитории с просьбой пожертвовать деньги на
борьбу с лесными пожарами, которые бушуют в Австралии и приносят стране масштабные
разрушения. Нина попросила каждого переслать местным организациям по 31 доллару
(1 доллар за каждый год ее жизни), а для кого такая сумма большая, то 13 долларов
(ее возраст наоборот). Такая помощь будет для нее самым желаемым подарком, ведь
Австралия нуждается в поддержке каждого.
Также Добрев отметила, что встретила свой 31-й день рождения именно на этом континенте и показала забавные фото с коалой и кенгуру.
Напомним,
что лесные пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года, огонь
уничтожил миллионы гектаров леса, жилых домов и стал причиной гибели
полмиллиарда животных.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Мстителей" пожертвует миллион долларов на борьбу с пожарами в родной Австралии.
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