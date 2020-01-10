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Главная / Новости / Анастасия Заворотнюк теряет интерес поклонников: фанаты отписываются от звезды
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Анастасия Заворотнюк теряет интерес поклонников: фанаты отписываются от звезды

Поклонники актрисы ежедневно отписываются от страницы в Instagram

сегодня, 20:40
Автор:

• Ростопира Наталья

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк в канун Нового года впервые за долгое время своей болезни нарушила молчание и обратилась к своим фанатам. Стоит отметить, что в Instagram существует аккаунт поддержки звезды, однако уже несколько месяцев новой информации о состоянии здоровья Анастасии не поступало.

По данным издания "7 дней", за блогом звезды комедийного телесериала "Моя прекрасная няня" каждый день прекращают следить по  500 человек. Предполагается, что такая массовая тенденция связана с падением интереса пользователей сети к болезни Заворотнюк.

Напомним, блог создали родственники 48-летней актрисы еще осенью 2019 года. Тогда поклонники Анастасии подписались на аккаунт в надежде получить хоть малейшую информацию о состоянии телезвезды. Но теперь стало понятно, что семья ""няни Вики" не собирается делиться подробностями, поэтому поклонники начали массового отписываться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Настю Каменских заподозрили в беременности.


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Источник: https://7days.ru/news/blog-anastasii-zavorotnyuk-stremitelno-teryaet-populyarnost.htm
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