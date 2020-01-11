Брэд Питт признался, кто помог ему справиться с алкозависимостью

Секс-символ Голливуда, звезда фильмов "Бойцовский клуб" и "К звездам" Брэд Питт тяжело переживал развод с актрисой Анджелиной Джоли, поэтому всерьез увлекся алкоголем. Справиться с зависимостью знаменитосте помогло общество анонимных алкоголиком и звездный коллега. Об этом сообщает издание Page Six.

Известно, что недавно Брэд Питт получил кинонаграду за роль в фильме "Однажды…в Голливуде" и когда со сцены произносил слова благодарности, то особенно отметил своего друга и коллегу по цеху Брэдли Купера. Оказалось, что актер помог Питту справиться с алкогольной зависимостью, после того, как он развелся с Джоли и заглушал свои ошибки обиды с помощью спиртного.

"Я поборол алкоголизм благодаря этому парню и с тех пор стал счастливее. Я люблю тебя и спасибо тебе", - отметил Питт.

Также голливудский актер посещал общество анонимных алкоголиков и прошел курс лечения, чтобы справиться с депрессией.



Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Брэд Питт после развода с Джоли стал очень эмоциональным и ограниченные встречи с детьми вызывают у него боль и слезы.

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