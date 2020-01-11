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Главная / Новости / Молодая жена Петросяна пообещала родить пятерых детей
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Молодая жена Петросяна пообещала родить пятерых детей

Татьяна Брухунова резко пресекла попытки выведать семейные тайны

сегодня, 10:59
Автор:

• Ростопира Наталья

30-летняя жена известного российского юмориста и телеведущего Евгения Петросяна впервые заговорила о детях. Известно, что сейчас Татьяна Брухунова вместе с 74-летним комиком отдыхают в Финляндии, первый день отдыха они провели на березу Финского залива Балтийского моря.  Об этом сама Татьяна поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram, во время выхода в прямой эфир. Так, пользователи сети задавали вопросы молодой жене Евгения Вагановича. Стоит отметить, что она охотно отвечала на вопросы, касающиеся нейтральных тем. Однако интернет-пользователи не обошли и тему личной жизни: "Покажи обручальное кольцо", "Татьяна, роди пятерых детей Петросяну". На такие комментарии Брухунова отреагировала достаточно резко: "Пять? Спасибо! Будем стараться. А нижнее белье вместо кольца вам не показать?".

Теперь поклонникам остается только гадать, жена юмориста и вправду беременна или пошутила. В сети уже возникали слухи о том, что Татьяна ждет ребенка, так как она скрывает свою фигуру под одеждой оверсайз.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анастасия Заворотнюк теряет интерес поклонников. Так, фанаты массово отписываются от звезды в Instagram.

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Источник: https://www.instagram.com/bruhunova/?hl=uk
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