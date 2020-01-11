Алена Винницкая рассказала, почему у нее до сих пор нет детей

Украинская певица и телеведущая Алена Винницкая откровенно рассказала о своей личной жизни и призналась, почему до сих пор не стала мамой. Об этом она сообщила в программе "Кава з перцем".

Известно, что Алена Винницкая была одной из первых участниц коллектива "ВИА Гра", с которого и началась ее музыкальная карьера. После трех лет сотрудничества с коллективом она запустила сольный проект и в этом деле ее поддержал муж Сергей Большой, который стал ее продюсером. Вместе они уже 26 лет, но до сих пор не стали родителями. Алена Винницкая решила откровенно рассказать, почему так произошло.

Певица подчеркнула, что в их личной жизни были трудности, в СМИ даже ходили слухи о том, что пара разводиться. Но певица опровергал их, отметив, что некоторое время они не жили вместе, но не переставали общаться. А год назад в их семье началась череда смертей, один за другим стали уходить родственники Алены и Сергея, а потом заболела мама певицы.

Звездной паре пришлось очень многое пережить, но они продолжают надеяться, что вскоре у них появится малыш. Алена Винницкая призналась, что готова стать мамой и ожидает чуда от Вселенной.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что голливудская красотка Дженнифер Энистон призналась, почему еще не стала мамой.

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