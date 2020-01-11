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У 41-летней солистки Pussycat Dolls новый роман

Избранником Николь Шерзингер стал 34-летний музыкант

сегодня, 19:45
Автор:

• Ростопира Наталья

Известная 41-летняя танцовщица и певица Николь Шерзингер закрутила новый роман. Так, избранником участницы музыкальной группы Pussycat Dolls стал шотландский музыкант Том Эванс. Известно, что  американская поп-звезда и 34-летний регбист открыто заявили о своих отношениях, появившись вместе на красной дорожке на ежегодном вручении кинопремии "Золотой глобус". Стоит отметить, что селебрити получились на фотографиях  с вечеринки очень милыми, Шерзингер и Эванс все время держались за руки, а также нежно приобнимали друг друга. В свою очередь, Николь не удержалась, и также поделилась со своими фолловерами в Instagram-аккаунте снимком со своим возлюбленным.

Примечательно, что западная пресса заговорила об их романтических отношениях еще несколько месяцев назад. Николь и Том познакомилась на теле-проекте X Factor, в котором исполнительнице пришлось судить выступление Эванса, который пришел на кастинг в составе музыкального коллектива Try Star.

Напомним, Николь Шерзингер еще ни разу не была замужем и у нее нет детей. До недавнего времени она состояла в отношениях с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Они пробыли вместе около трех лет. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что молодая жена Евгения Петросяна пообещала своим подписчикам в в Instagram родить своему мужу пятерых детей.



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Источник: https://www.instagram.com/nicolescherzinger/?hl=uk
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