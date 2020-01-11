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14-летняя дочка Оли Поляковой пожаловалась на проблемы со здоровьем

Трудности с дыханием у Маши появились во время отдыха в Майами

сегодня, 21:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Старшая дочка 35-летней телеведущей развлекательного шоу "Зоряні яйця" Оли Поляковой пожаловалась на ухудшение состояния своего здоровья. Так, 14-летняя Маша Полякова на своей официальной странице в Instagram рассказала пользователям сети о том, что плохое самочувствие настигло ее во время отдыха в Майами. Со слов самой Маши, она начала задыхаться во время утренней пробежки, которую так и не смогла довести до конца. Кроме того, дочь украинской поп-певицы откровенно призналась, что с ней такое случалось и ранее, во время того как она выполняла физические нагрузки. 

"Короче, у меня случился трабл. Значит, я бегала, у меня схватило легкие. У меня уже это было несколько раз, из-за чего я попадала в "скорую". Поэтому, пока мама бегает, я иду", – рассказала Маша Полякова.

Известно, что эпатажная исполнительница Оля Полякова вместе со своими дочерьми отправилась на зимние каникулы в Америку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эми Шумер показала жуткие последствия процедуры ЭКО.



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Источник: https://www.instagram.com/mashapolyakova/?hl=uk
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