MONATIK впервые показал лицо сына

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На днях популярный танцор и музыкант Дмитрий Монатик впервые поделился снимком своего сына, на котором видно лицо ребенка. Стоит отметить, что 33-летний артист ранее никогда не показывал как выглядят его дети: старший сын - Даниил и младший - Платон. Однако сейчас он решил таким образом поздравить своего сына Платона с трехлетием, поделившись трогательной фотографией из семейного архива. Так, на фото Дмитрий держит своего наследника на руках, когда тот был еще совсем крохой.
В подписи к снимку MONATIK поностальгировал, а также поделился новыми достижениями своего сына: "Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким... А сейчас ты уже очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов".
Примечательно, что украинский певец всегда с особым трепетом рассказывает о своих детях. Кроме того, звездный отец не хочет нарушать личное пространство детей, поэтому ждет момента, когда они сами изъявят желание появится на публике.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 14-летняя дочка Оли Поляковой пожаловалась на проблемы со здоровьем.
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