Снова вместе: Джиджи Хадид заметили на прогулке с бывшим

Последние сутки пользователи сети активно обсуждают воссоединение посла косметического бренда Maybelline Джиджи Хадид и бывшего участника бойс-бэнда One Direction Зейна Малика. Стоит отметить, что звезды расстались год назад, но, видно, чувства не угасли, а наоборот - вспыхнули с новой силой. Так, папарацци сфотографировали 24-летнюю модель в компании Зейна во время совместной прогулки в Нью-Йорке. Примечательно, что в тот день у американского исполнителя было день рожденья. По всей видимости, он решил отпраздновать свое 27-летие со своей возлюбленной в ресторане. Известно, что позже к ним также присоединилась британская певица Дуа Липа.

Судя по фото, артисты счастливы снова быть вместе. В свою очередь, интернет-пользователи обрадовались воссоединению Джиджи и Зейна, хоть для многих это не стало неожиданностью. Напомним, звездная парочка начала встречаться в 2015 году, но в марте 2018 года они заявили о разрыве отношений, в апреле снова сошлись, но вскоре расстались.

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